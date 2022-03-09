Даниил Уткин: подсчётов по голам со штрафных не веду, пари с одноклубниками не заключаю

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин отреагировал на новость о том, что является лучшим в Европе по голам со штрафных. Уткин забил 4 гола прямыми ударами со штрафных в нынешнем розыгрыше РПЛ. Это больше чем у любого другого игрока в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне.

«Как решили, что бить штрафной в матче с «Рубином» буду я? Главный тренер в таких ситуациях полагается на наше коллегиальное решение, интуицию. Мы сильно не спорим и не бывает такого, что кто-то приказывает: бью я, остальные разошлись. Команда мне доверяет, и за это спасибо парням. Сразу решили, что бью я. С Беришей обсуждали лишь то, как будет выглядеть розыгрыш штрафного. В итоге Бериша сделал забегание, а я пробил.



Никаких подсчетов по голам со штрафных я не веду, пари с одноклубниками не заключаю, стараюсь относиться к своей результативности как к общему достижению команды. Но в матче с «Рубином», конечно, досадно за результат, за всю команду. Игра ведь складывалась. Мы не позволяли сопернику доминировать и создавать много моментов.



Сравнение Колыванова насчёт моих штрафных и штрафных Месси? Было приятно услышать такую похвалу. Я знаю, какой у него богатый бэк-граунд, он требовательный и взыскательный, поэтому не ожидал услышать столь приятные слова. Что касается штрафных в исполнении Месси, то зрителю со стороны может показаться, что я могу пробить, как и он. Если разбирать детально, техника отличается. Но это долгий разговор», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.