Даниил Уткин: подсчётов по голам со штрафных не веду, пари с одноклубниками не заключаю

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин отреагировал на новость о том, что является лучшим в Европе по голам со штрафных. Уткин забил 4 гола прямыми ударами со штрафных в нынешнем розыгрыше РПЛ. Это больше чем у любого другого игрока в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне.
«Как решили, что бить штрафной в матче с «Рубином» буду я? Главный тренер в таких ситуациях полагается на наше коллегиальное решение, интуицию. Мы сильно не спорим и не бывает такого, что кто-то приказывает: бью я, остальные разошлись. Команда мне доверяет, и за это спасибо парням. Сразу решили, что бью я. С Беришей обсуждали лишь то, как будет выглядеть розыгрыш штрафного. В итоге Бериша сделал забегание, а я пробил.
Никаких подсчетов по голам со штрафных я не веду, пари с одноклубниками не заключаю, стараюсь относиться к своей результативности как к общему достижению команды. Но в матче с «Рубином», конечно, досадно за результат, за всю команду. Игра ведь складывалась. Мы не позволяли сопернику доминировать и создавать много моментов.
Сравнение Колыванова насчёт моих штрафных и штрафных Месси? Было приятно услышать такую похвалу. Я знаю, какой у него богатый бэк-граунд, он требовательный и взыскательный, поэтому не ожидал услышать столь приятные слова. Что касается штрафных в исполнении Месси, то зрителю со стороны может показаться, что я могу пробить, как и он. Если разбирать детально, техника отличается. Но это долгий разговор», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 марта 2022
-
13:10
-
12:59
-
12:39
-
12:17
-
12:13
-
12:00
-
11:57
-
11:46
-
11:31
-
11:15
-
10:50
-
10:39
-
10:27
-
10:20
-
09:56
-
09:35
-
09:29
-
09:24
-
09:21
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:49
-
05:50
-
05:06
-
04:51
-
04:40
-
04:37
-
04:05
-
03:56
-
03:38
-
03:36
-
03:06
-
02:52
-
02:43