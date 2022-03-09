«Было приятно, когда назвали Бекхэмом». Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных

В России прошлой осенью появился свой мастер штрафных ударов. Воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин летом перешёл в «Ахмат» на правах двухгодичной аренды и стал класть один гол за другим. В 2022-м Даниил не остановился – всего 22 года, а он уже вышел на международный уровень.

У Уткина уже четыре гола со штрафных в этом сезоне. «Рубин» пострадал дважды

Даниил принялся забивать с самого начала сезона. Вот его гол «Рубину» в матче 3-го тура, который состоялся 8 августа 2021-го.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Следующего гола со штрафного пришлось ждать всего шесть дней. 14 августа Уткин забил «Динамо» в 4-м туре.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

20 ноября Уткин забил «Локомотиву». Это был 15-й тур РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Самый свежий гол. Вчера, 7 марта, Уткин положил вот такую красоту «Рубину». Команда Леонида Слуцкого явно стала любимчиком Даниила.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Поражает не только количество голов Уткина со штрафных, но и процент удачных попыток от общего количества. В этом сезоне хавбек исполнил 11 штрафных. Из них четыре удара закончились голами, один пришёлся в створ, но не стал голевым, а шесть ушли мимо. Причём один из штрафных был с не самой ударной позиции. Вот графика InStat.

Уткин уже лучший в Европе. Больше него со штрафных не забивает никто

Второй гол «Рубину» поднял Уткина на новый уровень. Даниил вырвался на первое место по голам со штрафных в Европе в этом сезоне. У главных преследователей — полузащитника «Монпелье» Тежи Саванье и защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги — по три гола.

Даниил Уткин (на переднем плане) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В недавнем интервью «Чемпионату» Уткин рассказывал, как достиг такого уровня исполнения штрафных.

Даниил Уткин полузащитник «Ахмата» «Такие, как в ворота «Рубина» (в августовском матче. — Прим. «Чемпионата»), редко залетают даже на тренировках. Сумасшедший полёт мяча, после него я понял, как надо бить в игре. Та точка вообще больше подходила Берише, под правую ногу: мы секунд 30 спорили, кто исполнит. После игры Бернард сказал, что без него я бы не забил, ха.



Я начал тренировать штрафные в академии лет с 15, подтянул Мурад Мусаев. Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше 3000 ударов. Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет.



Мой лучший удар – с подъёма, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьёшь».



Кумир Уткина в плане исполнения штрафных – Лионель Месси. А врач «Ахмата» Магомедтагир Сугаипов даже назвал Даниила Бекхэмом. «Было очень приятно», — признавался футболист. До Дэвида россиянину ещё далеко, но своим Бекхэмом для РПЛ он уже стал.