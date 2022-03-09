Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Спортинг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» и «Манчестер Сити» — фавориты в борьбе за подписание Тилеманса

«Реал» и «Манчестер Сити» — фавориты в борьбе за подписание Тилеманса
Комментарии

«Реал» и «Манчестер Сити» являются лидерами в борьбе за подписание полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает французское издание Foot Mercato.

Высока вероятность, что бельгиец покинет «Лестер» будущим летом. Контракт игрока с «лисами» истекает в июне будущего года. Клуб смирился с тем, что ему придётся отпустить 24-летнего полузащитника. Потенциальная сумма трансфера оценивается в € 40 млн.

К бывшему игроку «Монако» также проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Барселона». В этом сезоне Тилеманс провёл 33 игры в составе «Лестера» во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав 3 голевые передачи.

«Реал» и «Манчестер Сити» возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. «Сливочные» занимают первую строчку Ла Лиги с 63 очками, а «горожане» с 69 очками расположились на первой строчке в АПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022