«Реал» и «Манчестер Сити» — фавориты в борьбе за подписание Тилеманса

«Реал» и «Манчестер Сити» являются лидерами в борьбе за подписание полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает французское издание Foot Mercato.
Высока вероятность, что бельгиец покинет «Лестер» будущим летом. Контракт игрока с «лисами» истекает в июне будущего года. Клуб смирился с тем, что ему придётся отпустить 24-летнего полузащитника. Потенциальная сумма трансфера оценивается в € 40 млн.
К бывшему игроку «Монако» также проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Барселона». В этом сезоне Тилеманс провёл 33 игры в составе «Лестера» во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав 3 голевые передачи.
«Реал» и «Манчестер Сити» возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. «Сливочные» занимают первую строчку Ла Лиги с 63 очками, а «горожане» с 69 очками расположились на первой строчке в АПЛ.
- 9 марта 2022
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