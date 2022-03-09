«Я могу выпустить только 11 футболистов». Тухель — об игровой практике Лукаку

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, почему нападающий Ромелу Лукаку не играет в стартовом составе лондонского клуба.
«В настоящий момент ему нелегко, но он член команды, важный член команды. В разные периоды многие игроки недовольны тем, что они не играют, но я могу выпустить на поле лишь 11 футболистов. Это касается не только Ромелу, но и Тимо Вернера. Ромелу борется за своё место, как и все остальные. Это то, что нам нужно. Он настолько позитивен, насколько это возможно. Ему не нравится ситуация, никому такое не понравится. Он справляется с этим очень профессионально. Я стараюсь делать всё возможное, чтобы проявлять уважение и поддержку, как и ко всем остальным», — цитирует Тухеля Goal.
В этом сезоне 28-летний бельгийский нападающий провёл 30 игр во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи. В этом сезоне АПЛ «Челси» располагается на третьей строчке, набрав 55 очков в 28 матчах.
- 9 марта 2022
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