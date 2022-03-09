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«Лион» обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Лион» обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня, 9 марта, на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) в рамках первого матча 1/8 финала «Порту» принимал «Лион». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 59-й минуте отличился полузащитник Лукас Пакета, ему ассистировал Мусса Дембеле.

Встречу обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Серайн. Резервный рефери – Сесар Сото Градо.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Лион» занял первое место в группе А, набрав 16 очков. «Ткачи» опередили «Рейнджерс», «Спарту» и «Брондбю». «Порту» с 5 очками занял третье место в лигочемпионской группе В, после чего вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где оказался сильнее «Лацио» (2:1; 2:2).

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2022, среда. 20:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Пакета – 59'
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