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Венгер: уважаю Абрамовича за то, что он сделал с «Челси». Он вывел клуб на топ-уровень

Венгер: уважаю Абрамовича за то, что он сделал с «Челси». Он вывел клуб на топ-уровень
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Я всегда советовал людям, которые хотели купить футбольный клуб — вместо того, чтобы вкладывать £ 100 млн каждый год, вложите £ 500 млн в первый год и купите нужных игроков, тогда у вас будет команда. Абрамович смог это сделать, и у него всё получилось. Думаю, сегодня «Челси» прекрасно управляется и находится на топ-уровне.

Иногда у людей есть хорошие идеи, но нет денег; иногда у них есть деньги, но они принимают плохие решения. Так что всё должно сложиться.

Сегодня, с учётом финансового фэйр-плей, я бы не советовал кому-то бороться с «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпулем», которые опережают их на годы. Потому что сегодня нельзя инвестировать столько, сколько хочешь.

Сегодня всё намного сложнее. Но Абрамович пришёл в золотой век, и я отдаю ему должное. Он быстро понял, что нужно делать, поставил во главе компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывел его на абсолютно выдающийся уровень.

Я очень уважаю его за то, что он сделал», — цитирует Венгера Daily Mail.

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