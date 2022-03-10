Почеттино: невероятно, что гол Бензема не был просмотрен VAR из-за контакта с Доннаруммой
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал решение арбитра засчитать первый гол Карима Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).
«Невероятно, что фол на Доннарумме не был просмотрен на видеоповторе. На мой взгляд, это явный фол со стороны Бензема. Все камеры показывают, что это нарушение правил. Я не понимаю, почему в том моменте не было VAR. Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», — цитирует Почеттино RMC Sport.
Бензема сравнял счёт после ошибки Доннаруммы. Джанлуиджи, заигравшись с мячом, попал под давление Карима, а потом Винисиус Джуниор после перехвата отдал пас на Бензема, который поразил ворота.
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