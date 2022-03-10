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Левандовски, Фернандиньо, Бензема и Шкриньяр претендуют на звание лучшего игрока недели ЛЧ

Левандовски, Фернандиньо, Бензема и Шкриньяр претендуют на звание лучшего игрока недели ЛЧ
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам первых ответных матчей стадии 1/8 финала соревнований.

Так, в списке номинантов оказались:

  • защитник «Интера» Милан Шкриньяр. На его счету 6 перехватов мяча при 89% точности передач во встрече с «Ливерпулем» (1:0, 1:2 общ.);
  • 36-летний хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо, отметившийся пробегом в 10,74 км с точностью передач 89% и максимальной скоростью в 29 км/ч в матче со «Спортингом» (0:0, 5:0 общ.);
  • форвард «Баварии» Роберт Левандовски, оформивший хет-трик за 11 минут в матче с «РБ Зальцбург» (7:1, 8:2 общ.);
  • нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, чей хет-трик в игре с «Пари-Сен Жермен» (3:1, 3:2 общ.) вывел «сливочных» в следующий раунд турнира.

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА, перейдя по ссылке.

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