Фернандиньо прокомментировал ничью со «Спортингом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал ничью (0:0) с португальским «Спортингом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы сыграли так, как играем всегда. Во втором тайме даже удалось забить, но гол отменили из-за офсайда. Это футбол. Здесь не всегда удача оказывается на твоей стороне. Рад, что мне удалось сегодня сыграть. Надеюсь, что буду получать больше игрового времени.
У нас очень хороший состав. Мы рады, что прошли в четвертьфинал. Разумеется, мы хотим сделать следующий шаг, выйти в полуфинал и затем — в финал, но мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу», — цитирует Фернандиньо официальный сайт УЕФА.
В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» со счётом 5:0. По итогам двух встреч подопечные Хосепа Гвардиолы прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ. Соперник определится по итогам жеребьёвки, которая состоится 18 марта.
- 10 марта 2022
-
04:13
-
03:57
-
03:54
-
03:45
-
03:28
-
03:21
-
03:11
-
03:02
-
02:50
-
02:23
-
02:17
-
02:04
-
01:52
-
01:35
-
01:30
-
01:19
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:05
-
00:02
- 9 марта 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:26
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:46
-
22:40