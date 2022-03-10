Фернандиньо прокомментировал ничью со «Спортингом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал ничью (0:0) с португальским «Спортингом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Мы сыграли так, как играем всегда. Во втором тайме даже удалось забить, но гол отменили из-за офсайда. Это футбол. Здесь не всегда удача оказывается на твоей стороне. Рад, что мне удалось сегодня сыграть. Надеюсь, что буду получать больше игрового времени.



У нас очень хороший состав. Мы рады, что прошли в четвертьфинал. Разумеется, мы хотим сделать следующий шаг, выйти в полуфинал и затем — в финал, но мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу», — цитирует Фернандиньо официальный сайт УЕФА.



В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» со счётом 5:0. По итогам двух встреч подопечные Хосепа Гвардиолы прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ. Соперник определится по итогам жеребьёвки, которая состоится 18 марта.

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