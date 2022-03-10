Шпилевский, начинавший тренерскую карьеру в Германии, рассказал, как оказался в «Арисе»

34-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский, начинавший свою тренерскую деятельность в Германии, а затем выигрывавший чемпионат Казахстана с «Кайратом», рассказал, почему принял предложение кипрского «Ариса».
«Следил за клубом, был контакт с руководством. Понимал, что у владельцев «Ариса» серьёзные намерения, они целеустремлённы и мотивированы. И что хотят добиться серьёзных целей, а не просто сиюминутных результатов. Наши позиции сошлись. После ухода из «Эрцгебирге» у меня возникло несколько вариантов, но они мне не особо подходили. Потом обратился «Арис». Команда переживала серию неудач. Руководство сообщило, что недовольно результатами и требуются планы по развитию команды. Мы поговорили, я посмотрел на «Арис» вживую.
Стремительный рост «Ариса» в лидеры страны? Да, команда уже написала историю: пробилась в плей-офф, претендует на еврокубки. Надеюсь, нам удастся продолжить развитие и это станет долгосрочным проектом», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 10 марта 2022
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