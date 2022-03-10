В «Химках» отреагировали на решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву» (2:3) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Мы не понимаем, почему наш запрос не был удовлетворён. Ждём мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участия в матче с «Химками».



Вы слышали часть «Локомотива», которые говорили, что если даже было нарушение, то оно должно было распространяться на кубковую игру с «Енисеем». И там должен был быть засчитан проигрыш. Но мы не согласны с таким заявлением. Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на Кубки – и наоборот. Всё было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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