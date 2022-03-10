Полузащитник «Рубина» Дрейер может перейти в «Копенгаген» или «Мидтьюлланн»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер может продолжить карьеру на родине – в Дании. На подписание футболиста претендуют «Копенгаген» и «Мидтьюлланн», информирует Indkast со ссылкой на EkstraBladet.

Согласно сведениям источника, датские клубы готовы предложить Дрейеру контракт до конца нынешнего сезона, если Андерс захочет уехать из России.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022. Такая санкция в отношении российского футбола была принята из-за военной спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины.