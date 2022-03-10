Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» Дрейер может перейти в «Копенгаген» или «Мидтьюлланн»

Полузащитник «Рубина» Дрейер может перейти в «Копенгаген» или «Мидтьюлланн»
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер может продолжить карьеру на родине – в Дании. На подписание футболиста претендуют «Копенгаген» и «Мидтьюлланн», информирует Indkast со ссылкой на EkstraBladet.

Согласно сведениям источника, датские клубы готовы предложить Дрейеру контракт до конца нынешнего сезона, если Андерс захочет уехать из России.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022. Такая санкция в отношении российского футбола была принята из-за военной спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины.

Новость по теме
Источник: «Ростов» приостанавливает контракты с пятью легионерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022