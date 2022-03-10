КДК РФС вынес решения по итогам матча 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые орган принял по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (0:2).
«Ваноли пришёл поздно на пресс-конференцию, возможное опоздание по регламенту — максимум 10 минут. Он оштрафован на 60 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны Ваноли второй раз — он оштрафован на 20 тыс. рублей. Шварц — выход за пределы технической зоны более трёх раз — 30 тыс. рублей.
За пиротехнику «Динамо» оштрафовано на 10 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики «Динамо» оштрафовано на 20 тыс. рублей. Мы предупредили клуб, что в случае очередного нарушения будут применены более серьёзные санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 10 марта 2022
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