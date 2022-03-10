КДК РФС перенесёт два матча ФНЛ, которые не были сыграны из-за плохих полей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по поводу отмены нескольких матчей в последнем туре ФНЛ.



«В заседании приняли участие четыре клуба. Мы заслушали их, представителя ФНЛ. КДК не установил вины «Металлурга» и «Факела» в тех обстоятельствах, которые послужили причиной отмены матчей. Поля были готовы, но произошли форс-мажорные обстоятельства. ФНЛ назначит время, дату и место проведения матчей «Факел» — «КАМАЗ» и «Металлург» — «Торпедо», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, 6 марта стало известно об отмене двух матчей 26-го тура ФНЛ: «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ». Игры были отменены по причине неудовлетворительного качества полей.