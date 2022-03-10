Бензема и Мбаппе провели 15-минутный разговор после матча «Реал» — «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообщались после очного матча между командами. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, футболисты поговорили после окончания матча рядом с раздевалкой испанского клуба. Игроки общались около 15 минут — в беседе также принимали участие мать Мбаппе и его агент, которые сначала наблюдали за игрой с трибуны, а затем переместились в подтрибунное помещение.
На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре. На 78-й минуте Карим Бензема ударом в касание оформил хет-трик. Двумя минутами ранее Бензема оформил дубль. Винисиус Жуниор забежал в штрафную гостей, отдал передачу на Луку Модрича, который моментально нашёл в ударной позиции Бензема — и Карим, зацепившись за линию офсайда, нанёс удар мимо вратаря.
- 10 марта 2022
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