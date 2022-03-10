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«Попал обратно к себе домой». Шикунов — о возвращении Карпина в «Ростов»

«Попал обратно к себе домой». Шикунов — о возвращении Карпина в «Ростов»
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов отреагировал на возвращение Валерия Карпина в ростовский клуб.

«Хорошо, что Карпин вернулся: он там работал столько лет. Ему будет комфортно в «Ростове». Сейчас такая сложная ситуация по сборной, а Карпин точно поможет «Ростову». Он попал обратно к себе домой. Человек хочет работать, будет при деле в своём коллективе, который собирал много лет. Возвращение Карпина — эмоции для футболистов. Очень хорошая ситуация для «Ростова»: клубе его любят и уважают», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

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