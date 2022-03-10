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Тихонов оценил решение Карпина совмещать работу в сборной России и «Ростове»

Тихонов оценил решение Карпина совмещать работу в сборной России и «Ростове»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил решение Валерия Карпина совмещать работу в сборной России и «Ростове».

«Карпин сделал эту команду, которая есть в «Ростове». Сборная пока не играет. Что ему ещё было делать? Всё логично. Правильное решение. Хорошая возможность, чтобы не терять тренерскую форму. Могу ему только удачи пожелать. Он живёт в Ростове, ему там всё нравится. Отличное решение для всех сторон», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

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