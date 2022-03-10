Стало известно, почему Валерий Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару»

Российский тренер Валерий Карпин отклонил предложения «Локомотива» и «Краснодара» перед тем, как возглавить «Ростов» на условии совмещения постов. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, не связанных друг с другом.
«К Карпину обращались и «Краснодар», и «Локомотив». Оба клуба спрашивали у тренера, готов ли он рассмотреть вариант поработать с командами. Но для Карпина первым выбором всегда был «Ростов» из-за очень тесных дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом», — сказал один из источников «Чемпионату».
Второй источник «Чемпионата» добавил: «Для Карпина никогда не было другого выбора. На совмещение он был готов пойти только в «Ростов».
Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».
- 10 марта 2022
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