Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Валерий Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару»

Стало известно, почему Валерий Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару»
Комментарии

Российский тренер Валерий Карпин отклонил предложения «Локомотива» и «Краснодара» перед тем, как возглавить «Ростов» на условии совмещения постов. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, не связанных друг с другом.

«К Карпину обращались и «Краснодар», и «Локомотив». Оба клуба спрашивали у тренера, готов ли он рассмотреть вариант поработать с командами. Но для Карпина первым выбором всегда был «Ростов» из-за очень тесных дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник «Чемпионата» добавил: «Для Карпина никогда не было другого выбора. На совмещение он был готов пойти только в «Ростов».

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

Новость по теме
Булыкин: наш футбол отрезан от международного. Карпин должен быть при деле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022