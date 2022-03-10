Булыкин: наш футбол отрезан от международного. Карпин должен быть при деле

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на возвращение тренера Валерия Карпина в «Ростов».

«Думаю, РФС грамотно взвесил все возможности и выбрал такую опцию. Наш футбол сейчас отрезан от международного. Посмотрим, как будет в этой ситуации. Тренер должен быть при деле, чтобы не растерять свои навыки.

В «Ростове» будет много факторов, которые повлияют на возможность вывести команду из зоны стыковых матчей. Он уже там был, его знают, и он всех знает. Всё будет зависеть только от Карпина, а также от подбора футболистов. Посмотрим, как у него получится», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».