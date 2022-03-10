Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет парижского клуба из Лиги чемпионов после поражения от «Реала» (3:1).

«Трудный момент. Лига чемпионов была для нас большой целью, но мы потерпели неудачу. Сезон ещё не закончился, и, несмотря ни на что, мы будем оставаться сплочёнными и решительными до последней игры сезона. Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас», — написал Мбаппе в своём «инстаграме».

На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт во вчерашнем матче 1/8 финала с «Реалом». Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот. Затем Карим Бензема оформил хет-трик.