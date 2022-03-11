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Результаты матчей «Базеля», «Будё-Глимт», «Лестера» и ПСВ в 1/8 финала Лиги конференций

Результаты матчей «Базеля», «Будё-Глимт», «Лестера» и ПСВ в 1/8 финала Лиги конференций
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Сегодня, 11 марта, в Лиге конференций завершились первые матчи 1/8 финала.

«Марсель» — «Базель» — 2:1.

«Базель», в стартовом составе которого на поле вышел российский нападающий Фёдор Чалов, с минимальной разницей уступил третьей команде французской Лиги 1. В составе «Марселя» дубль оформил поляк Аркадиуш Милик. У «Базеля» — Себастьяно Эспозито на 79-й минуте. Чалов был заменён в середине второго тайма.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Милик – 19' (пен)   2:0 Милик – 68'   2:1 Эспозито – 79'

«Будё-Глимт» — «АЗ Алкмар» — 2:1.

В составе норвежского клуба также выступает россиянин. Это голкипер Никита Хайкин. Он отыграл весь матч и пропустил лишь один мяч от нападающего голландцев Закария Абухляля на 73-й минуте. В составе «Будё-Глимт» забивали Амаль Пеллегрино и Ола Сольбаккен, который на 91-й минуте встречи реализовал победный пенальти.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Пеллегрино – 39'   1:1 Абухляль – 73'   2:1 Сольбаккен – 90+1' (пен)

«Лестер» — «Ренн» — 2:0.

«Лестер», занявший третье место в группе Лиги Европы со «Спартаком», «Наполи» и «Легией», сумел одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Первый мяч встречи забил полузащитник англичанин Марк Олбрайтон на 30-й минуте. Второй гол — на счету Келечи Ихеаначо, ему ассистировал Олбрайтон.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
2 : 0
Ренн
Ренн, Франция
1:0 Олбрайтон – 30'   2:0 Ихеаначо – 90+3'

ПСВ — «Копенгаген» — 4:4.

Команды сыграли самый результативный матч дня в еврокубках. В составе ПСВ отличились Коди Гакпо (2), Рицу Доан и Эран Захави. За «Копенгаген» забивали Пеп Бьель (2), Исак-Бергманн Йоуханнессон и Лукас Лерагер.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
4 : 4
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Йоуханнессон – 6'   1:1 Гакпо – 21'   1:2 Бьель – 22'   1:3 Лерагер – 43'   2:3 Доан – 50'   3:3 Гакпо – 70'   3:4 Бьель – 78'   4:4 Захави – 85'
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