Результаты матчей «Базеля», «Будё-Глимт», «Лестера» и ПСВ в 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 11 марта, в Лиге конференций завершились первые матчи 1/8 финала.
«Марсель» — «Базель» — 2:1.
«Базель», в стартовом составе которого на поле вышел российский нападающий Фёдор Чалов, с минимальной разницей уступил третьей команде французской Лиги 1. В составе «Марселя» дубль оформил поляк Аркадиуш Милик. У «Базеля» — Себастьяно Эспозито на 79-й минуте. Чалов был заменён в середине второго тайма.
«Будё-Глимт» — «АЗ Алкмар» — 2:1.
В составе норвежского клуба также выступает россиянин. Это голкипер Никита Хайкин. Он отыграл весь матч и пропустил лишь один мяч от нападающего голландцев Закария Абухляля на 73-й минуте. В составе «Будё-Глимт» забивали Амаль Пеллегрино и Ола Сольбаккен, который на 91-й минуте встречи реализовал победный пенальти.
«Лестер» — «Ренн» — 2:0.
«Лестер», занявший третье место в группе Лиги Европы со «Спартаком», «Наполи» и «Легией», сумел одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Первый мяч встречи забил полузащитник англичанин Марк Олбрайтон на 30-й минуте. Второй гол — на счету Келечи Ихеаначо, ему ассистировал Олбрайтон.
ПСВ — «Копенгаген» — 4:4.
Команды сыграли самый результативный матч дня в еврокубках. В составе ПСВ отличились Коди Гакпо (2), Рицу Доан и Эран Захави. За «Копенгаген» забивали Пеп Бьель (2), Исак-Бергманн Йоуханнессон и Лукас Лерагер.
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