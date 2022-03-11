Результаты матчей «Базеля», «Будё-Глимт», «Лестера» и ПСВ в 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 11 марта, в Лиге конференций завершились первые матчи 1/8 финала.

«Марсель» — «Базель» — 2:1.

«Базель», в стартовом составе которого на поле вышел российский нападающий Фёдор Чалов, с минимальной разницей уступил третьей команде французской Лиги 1. В составе «Марселя» дубль оформил поляк Аркадиуш Милик. У «Базеля» — Себастьяно Эспозито на 79-й минуте. Чалов был заменён в середине второго тайма.

«Будё-Глимт» — «АЗ Алкмар» — 2:1.

В составе норвежского клуба также выступает россиянин. Это голкипер Никита Хайкин. Он отыграл весь матч и пропустил лишь один мяч от нападающего голландцев Закария Абухляля на 73-й минуте. В составе «Будё-Глимт» забивали Амаль Пеллегрино и Ола Сольбаккен, который на 91-й минуте встречи реализовал победный пенальти.

«Лестер» — «Ренн» — 2:0.

«Лестер», занявший третье место в группе Лиги Европы со «Спартаком», «Наполи» и «Легией», сумел одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Первый мяч встречи забил полузащитник англичанин Марк Олбрайтон на 30-й минуте. Второй гол — на счету Келечи Ихеаначо, ему ассистировал Олбрайтон.

ПСВ — «Копенгаген» — 4:4.

Команды сыграли самый результативный матч дня в еврокубках. В составе ПСВ отличились Коди Гакпо (2), Рицу Доан и Эран Захави. За «Копенгаген» забивали Пеп Бьель (2), Исак-Бергманн Йоуханнессон и Лукас Лерагер.