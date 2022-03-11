Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Галатасарай» не забили голов в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Барселона» и «Галатасарай» не забили голов в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось мирно – со счётом 0:0.

На 27-й минуте Мемфис Депай исполнил отличный удар со штрафного, но Пенья в прыжке дотянулся до мяча. В начале второй половины Жорди Альба с зоны подбора пробил в касание — мяч прошёл в метре от штанги. На 75-й минуте у Пьера-Эмерика Обамеянга не получился удар через себя, Френки де Йонг попытался сыграть на добивании, находясь во вратарской площади, но мяч угодил в штангу.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатсарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022