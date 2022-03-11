«Барселона» и «Галатасарай» не забили голов в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось мирно – со счётом 0:0.
На 27-й минуте Мемфис Депай исполнил отличный удар со штрафного, но Пенья в прыжке дотянулся до мяча. В начале второй половины Жорди Альба с зоны подбора пробил в касание — мяч прошёл в метре от штанги. На 75-й минуте у Пьера-Эмерика Обамеянга не получился удар через себя, Френки де Йонг попытался сыграть на добивании, находясь во вратарской площади, но мяч угодил в штангу.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатсарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».
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