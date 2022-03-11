Гасперини рассказал об отношениях Миранчука и Малиновского на фоне ситуации на Украине

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал об отношениях между украинцем Русланом Малиновским и россиянином Алексеем Миранчуком на фоне ситуации на Украине.

«Малиновский и его семья переживают. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями. Это потрясло нас, возможно, даже больше, чем COVID, и это сильно ударило по Бергамо. У Малиновского и Миранчука необыкновенная дружба. Миранчук чувствует себя почти смущённым в этой ситуации. Люди важнее флагов и границ, это хороший парень, и он тоже заслуживает уважения», — приводит слова Гасперини Football Italia.

11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев. Малиновский в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи.