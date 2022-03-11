Гасперини рассказал об отношениях Миранчука и Малиновского на фоне ситуации на Украине

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал об отношениях между украинцем Русланом Малиновским и россиянином Алексеем Миранчуком на фоне ситуации на Украине.
«Малиновский и его семья переживают. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями. Это потрясло нас, возможно, даже больше, чем COVID, и это сильно ударило по Бергамо. У Малиновского и Миранчука необыкновенная дружба. Миранчук чувствует себя почти смущённым в этой ситуации. Люди важнее флагов и границ, это хороший парень, и он тоже заслуживает уважения», — приводит слова Гасперини Football Italia.
11 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев. Малиновский в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи.
- 11 марта 2022
-
03:15
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:23
-
02:17
-
01:59
-
01:49
-
01:37
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:26
-
00:17
- 10 марта 2022
-
23:58
-
23:41
-
23:19
-
23:13
-
23:01
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:06
-
20:57