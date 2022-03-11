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Милик, Бьель, Патрисиу и Синистерра претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Милик, Бьель, Патрисиу и Синистерра претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций
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Нападающий Луис Синистерра («Фейеноорд»), полузащитник Пеп Бьель («Копенгаген»), нападающий Аркадиуш Милик («Марсель») и вратарь Руй Патрисиу («Рома») вошли в список претендентов на звание игрока недели в Лиге конференций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Команды, в которых выступают игроки, добились побед в своих матчах 1/8 Лиги конференций. «Рома» обыграла «Витесс» со счётом 0:1, «Марсель» оказался сильнее «Базеля» (2:1) благодаря дублю Милика, «Фейеноорд» крупно обыграл «Партизан», Синистерра забил 1 мяч и отдал две голевые передачи, а «Копенгаген» сыграл вничью с ПСВ, Бьель оформил 2+1 один по системе «гол+пас».

На этой неделе состоялись первые матчи стадии 1/8. Ответные игры пройдут на следующей неделе — они запланированы на 17 марта.

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