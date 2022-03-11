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Дзаппакоста рассказал о взаимоотношениях Миранчука и Малиновского

Дзаппакоста рассказал о взаимоотношениях Миранчука и Малиновского
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Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста рассказал о дружбе россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского.

«Как себя ощущают Малиновский и Миранчук? В данный момент ситуация непростая ни для кого. Никто не мог представить, что до этого дойдёт. Мы стараемся держаться рядом с Миранчуком и Малиновским, они близкие друзья. Их прекрасная дружба должна быть примером для тех, кто ведёт это бессмысленное кровопролитие», — приводит слова Дзаппакосты Reddit со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, 11 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев. Малиновский в этой игре забил гол и сделал две результативные передачи.

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