Салихова: о Газизове хочется забыть навсегда. Работаем над тем, как сохранить «Спартак»
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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ход судебного дела между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем красно-белых.
«Рады этому решению, но сейчас мысли заняты другим — работаем конструктивно над тем, как сохранить клуб. А о Газизове хочется забыть навсегда», — цитирует Зарему Салихову «Спорт-экспресс».
Ранее представитель московского «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов проиграл судебное разбирательство, в рамках которого требовал признать его увольнение из столичного клуба незаконным. Суд вынес решение и отказал Шамилю Газизову в удовлетворении всех его требований.
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