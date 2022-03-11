Газизов проиграл дело в суде. Он требовал признать увольнение из «Спартака» незаконным
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Представитель московского «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов проиграл судебное разбирательство, в рамках которого требовал признать его увольнение из столичного клуба незаконным.
«Суд вынес решение и отказал господину Газизову в удовлетворении всех его требований. Они были направлены на признание его увольнения незаконным и восстановление на работе в должности генерального директора футбольного клуба «Спартак».
Мы не знаем, будет ли господин Газизов обжаловать данное решение. Мы удовлетворены решением, считаем, что оно законное и правильное, другого и не ожидали», — сказала Елена Чачуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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