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Газизов проиграл дело в суде. Он требовал признать увольнение из «Спартака» незаконным

Газизов проиграл дело в суде. Он требовал признать увольнение из «Спартака» незаконным
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Представитель московского «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов проиграл судебное разбирательство, в рамках которого требовал признать его увольнение из столичного клуба незаконным.

«Суд вынес решение и отказал господину Газизову в удовлетворении всех его требований. Они были направлены на признание его увольнения незаконным и восстановление на работе в должности генерального директора футбольного клуба «Спартак».

Мы не знаем, будет ли господин Газизов обжаловать данное решение. Мы удовлетворены решением, считаем, что оно законное и правильное, другого и не ожидали», — сказала Елена Чачуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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