«Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал» поборются за молодую звезду «Вильярреала»

Фланговый полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 19-летнего испанского вингера заинтересованы «Арсенал», «Реал», «Ливерпуль», информирует El Desmarque.

Согласно сведениям источника, «Вильярреал» хочет выручить за свою молодую звезду € 80 млн – именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Топ-клубы готовы рассмотреть перспективу приобретения Пино за эту сумму.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йереми в € 30 млн. На счету Пино 26 матчей, 6 голов и 4 результативные передачи в нынешнем сезоне испанской Примеры. В одном из недавних матчей с «Эспаньолом» Пино оформил покер, а встреча закончилась победой «Вильярреала» со счётом 5:1.

«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру Пино:

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