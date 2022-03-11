«ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из ЛЧ от «Реала»

На базе «Пари Сен-Жермен» были усилены меры безопасности после вылета французского клуба из Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.



Такие меры приняты, чтобы избежать возможных инцидентов. Сегодня, когда игроки «ПСЖ» прибыли на тренировку, вокруг базы не находилось ни одного болельщика. Несмотря на это, там присутствовали минимум 30 сотрудников частной охранной фирмы. Клуб опасается недовольства со стороны фанатов.



«ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в ответном матче 1/8 финала мадридскому «Реалу» со счётом 3:1. Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу». За парижан голом отметился Килиан Мбаппе. У «Реала» хет-трик на свой счёт записал Карим Бензема. В первой игре 1/8 финала «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0.

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