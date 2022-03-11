Мбаппе и его семья убедились, что нападающему необходимо перейти в мадридский «Реал»
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе убедился, что ему стоит перейти в «Реал», сообщает Marca. По информации источника, форвард окончательно принял решение стать игроком «сливочных». Два дня в Мадриде убедили футболиста в верности сделанного выбора.
Ранее стало известно, что нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообщались после очного матча между командами. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, футболисты поговорили после окончания матча рядом с раздевалкой испанского клуба. Игроки общались около 15 минут — в беседе также принимали участие мать Мбаппе и его агент, которые сначала наблюдали за игрой с трибуны, а затем переместились в подтрибунное помещение.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
12:34
-
12:23
-
12:13
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:31
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:09
-
10:47
-
10:42
-
10:29
-
10:29
-
10:23
-
10:13
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
08:49
-
08:30
-
08:17
-
04:58
-
04:56
-
04:50
-
04:18
-
04:14
-
04:01
-
03:32
-
03:15
Партнерский контент