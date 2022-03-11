Мбаппе и его семья убедились, что нападающему необходимо перейти в мадридский «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе убедился, что ему стоит перейти в «Реал», сообщает Marca. По информации источника, форвард окончательно принял решение стать игроком «сливочных». Два дня в Мадриде убедили футболиста в верности сделанного выбора.



Ранее стало известно, что нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообщались после очного матча между командами. Об этом сообщает Marca.



По информации источника, футболисты поговорили после окончания матча рядом с раздевалкой испанского клуба. Игроки общались около 15 минут — в беседе также принимали участие мать Мбаппе и его агент, которые сначала наблюдали за игрой с трибуны, а затем переместились в подтрибунное помещение.