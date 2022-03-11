«Дайте человеку спокойно жить!» Английские фанаты заступились за Абрамовича в соцсетях

10 марта 2022 года правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена Романа Абрамовича, который владеет футбольным клубом «Челси». Эти санкции пагубно отразились на «аристократах», которые постепенно теряют спонсоров и не могут продавать билеты на домашние матчи.

Мнения английских футбольных фанатов по поводу санкций против Абрамовича разделились, однако большая часть людей считает такой ход британского правительства несправедливым. Предлагаем ознакомиться с некоторыми реакциями на сложившуюся ситуацию из англоязычного сегмента социальных сетей:

«Началась кампания по уничтожению «Челси», — написал пользователь Vik в «Твиттере».

«Я плачу...», — написал пользователь Varga Balint в «Твиттере».

«Челси» официально смешали с грязью, но он всё равно финиширует выше, чем «Манчестер Юнайтед», — написал пользователь George Stokey в «Твиттере».

«Я не люблю этот клуб, но это всё равно несправедливо!» — написал пользователь Savi Nuch в «Твиттере».

«Ни за что наказывают игроков и персонал клуба», — написал пользователь AlmightyNe в «Твиттере».

«Дайте человеку спокойно жить! Зачем его винить в мировом кризисе?!» — написала пользователь Sophia в «Твиттере».

«Я фанат «Ливерпуля», но считаю это возмутительным. Нет никаких доказательств того, что Абрамович замешан в чём-то зловещем. Эта пиар-ход правительства», — написал пользователь LordNerpus в «Твиттере».

«Лучший владелец в истории футбольных клубов», — написал пользователь LakeCFC в «Твиттере».

«Значит ли это, что «Челси» теперь национализирован?» — написал пользователь Edward Kelly в «Твиттере».

«Чёрт, теперь у «Манчестер Сити» будет ещё больше фанатов», — написал пользователь Dun Ford в «Твиттере».

«Может, нужно перевести «Челси» в низшую лигу?», — написал пользователь Lowfields Socio в «Твиттере».

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