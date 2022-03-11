Конте: несправедливо, что российских спортсменов отстраняют от соревнований

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался по поводу ситуации в мире.
«Очень печально, что эта серьёзная ситуация с конфликтом между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир.
Осознавать, что российских спортсменов отстраняют от соревнований, очень грустно. Я думаю, это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какой объём работы они выполняют ежедневно, чтобы играть в футбол.
За эту ситуацию приходится платить спортсменам, и я считаю, что это неправильно. Честно говоря, я надеялся, что ситуация быстро разрешится, потому что она наносит большой ущерб. Мы живём в 2022 году, и видеть такое ужасно», — приводит слова Антонио Конте The Guardian.
Напомним, ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об исключении российских клубов и сборных из международных турниров.
- 11 марта 2022
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