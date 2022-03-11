Агент Гаргаев раскрыл подробности конфликта Станислава Черчесова и Игоря Денисова

Футбольный агент Анзор Гаргаев раскрыл подробности конфликта экс-тренера «Динамо» Станислава Черчесова с бывшим полузащитником московской команды Игорем Денисовым.

«Почему Денисов поссорился с Черчесовым? Черчесов — умный человек и сразу понял, на кого из лидеров может опереться в «Динамо». Естественно, Денисов как один из самых авторитетных людей в раздевалке входил в этот круг. Черчесов изложил ему свои взгляды, Денисов рассказал о каких-то особенностях коллектива. Насколько я знаю, Игорь принял этот новый вызов и был готов помогать ему в работе. Но, видимо, дальше что-то пошло не так.

Возможно, Денисова разочаровали какие-то нюансы в работе нового штаба. Черчесова я тоже понимаю: «Динамо» было многонациональным коллективом, все люди — с характерами. Наверное, тренеру было тяжело ими всеми манипулировать, находить золотую середину. С одной стороны — харизматичные русские игроки во главе с Денисовым, с другой — иностранные звёзды вроде Кураньи. А поскольку футболисты постоянно находятся под нагрузками, под стрессом, какие-то разборки стали происходить.

Может быть, Денисов претендовал на роль командира в коллективе, а для Черчесова это было неприемлемо.

Наши футболисты — они вообще более эмоциональны и легко ранимы. Им сложно понять и принять разное отношение к русским и иностранцам. На этой почве часто происходят конфликты. Я слышал, что однажды Кураньи приехал на утреннюю тренировку в ненадлежащем виде. Русские ребята уставились на тренерский штаб: как к этому отнесутся? А увидев снисхождение, естественно, были крайне разочарованы. Великие советские тренеры — Лобановский или Бесков — избирательного отношения к футболистам себе не позволяли. Для них все были равны, и на этом строилась дисциплина. Футболисты тонко чувствуют несправедливость», — сказал Гаргаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».