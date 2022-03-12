«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с Эрлингом Холандом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
По данным источника, у «горожан» есть финансовая возможность заключить контракт с норвежским форвардом. Отмечается, что «Манчестер Сити» и Холанд уже согласовали условия личного контракта.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и сделал 5 результативных передач.
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 12 марта 2022
-
03:17
-
02:52
-
02:21
-
01:37
-
00:57
-
00:57
-
00:32
-
00:20
- 11 марта 2022
-
23:58
-
23:36
-
23:17
-
22:40
-
22:26
-
22:06
-
21:48
-
21:44
-
21:22
-
21:10
-
21:03
-
20:58
-
20:46
-
20:10
-
20:04
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:39
-
19:15
-
19:15
-
18:38
-
18:31
-
18:24
-
18:19
-
18:18
-
18:11