«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с Эрлингом Холандом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По данным источника, у «горожан» есть финансовая возможность заключить контракт с норвежским форвардом. Отмечается, что «Манчестер Сити» и Холанд уже согласовали условия личного контракта.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и сделал 5 результативных передач.

Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».

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