Эдди Хау из «Ньюкасла» признан лучшим тренером месяца в АПЛ за февраль

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау получил награду лучшего тренера месяца в английской Премьер-лиге за февраль, сообщается на официальном сайте соревнования. Команда одержала три победы и один раз сыграла вничью в четырёх матчах.

По результатам голосования и выбора экспертов Хоу превзошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Микеля Артету («Арсенал») и Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон»).

Хау до этого трижды становился тренером месяца, когда работал в «Борнумте». Он подписал контракт с «Ньюкаслом» в ноябре 2021 года. До него в клубе последний раз тренером месяца становился Стив Брюс в апреле 2021 года. В прошлом в команде удостаивались такой награды Кевин Киган, Алан Пардью и Крис Хьютон.

Отметим, что полузащитник «Ньюкасла» Райан Фрейзер участвовал в борьбе за звание игрока месяца, но награду получил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип.

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