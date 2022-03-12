В «Зените» отреагировали на решение Украинской ассоциации футбола в отношении Тимощука

В «Зените» отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола лишить помощника главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Анатолия Тимощука тренерской лицензии.
«Анатолий Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер.
Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера «Зенит» продолжит отстаивать в CAS», — цитирует представителей пресс-службы клуба «Спорт-экспресс».
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