Marca: Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на € 25 млн в год на следующей неделе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с мадридским «Реалом», сообщает Marca. Стороны активизировались, поэтому все детали должны быть согласованы до 18 марта. Официально клубы объявят о переходе форварда в конце сезона.



По информации источника, зарплата Мбаппе составит € 25 млн в год. Также нападающий получит подписной бонус в размере € 60-80 млн.



Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее стало известно, что парижане хотели сохранить 23-летнего футболиста, заключив с ним новый контракт до 2024 года. По условиям контракта Мбаппе получал бы зарплату в размере € 50 млн за сезон. Также футболист получил бы € 100 млн в качестве бонуса за лояльность, если решил бы остаться в «Пари Сен-Жермен».

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