«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 12 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Грэм Скотт.



«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (33) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).