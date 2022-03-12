«Арсенал» — «Динамо»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Поделиться
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Динамо» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Динамо».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Гулиев, К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Сокол, Суханов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.
Запасные: Лещук, Плиев, Сазонов, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Сулаквелидзе, Тюкавин, Н'Жье, Гладышев.
Комментарии
- 12 марта 2022
-
16:00
-
15:57
-
15:30
-
15:27
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:14
-
14:03
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
12:51
-
12:48
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:17
-
11:57
-
11:49
-
11:21
-
11:13
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:39
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:48
Партнерский контент