Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шамар Николсон: сейчас в Москве светит фейковое солнце

Шамар Николсон: сейчас в Москве светит фейковое солнце
Комментарии

Форвард «Спартака» Шамар Николсон рассказал о впечатлениях от России. Ямайский форвард до переезда в Россию выступал в Бельгии.

«Как планирую праздновать день рождения 16 марта? Через три дня после этой даты у нас важная гостевая игра, так что вряд ли уместно устраивать что-то масштабное. Максимум соберёмся поужинать в ресторанчике.

Что успел увидеть в Москве? Я был на Красной площади, ещё пару раз выбирался в центр города. Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!» — приводит слова Николсона пресс-служба «Спартака».

Новость по теме
Николсон: Ваноли — реально сильный тренер и очень приятный человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022