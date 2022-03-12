Шамар Николсон: сейчас в Москве светит фейковое солнце

Форвард «Спартака» Шамар Николсон рассказал о впечатлениях от России. Ямайский форвард до переезда в Россию выступал в Бельгии.



«Как планирую праздновать день рождения 16 марта? Через три дня после этой даты у нас важная гостевая игра, так что вряд ли уместно устраивать что-то масштабное. Максимум соберёмся поужинать в ресторанчике.



Что успел увидеть в Москве? Я был на Красной площади, ещё пару раз выбирался в центр города. Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!» — приводит слова Николсона пресс-служба «Спартака».

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