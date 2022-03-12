«Эспаньол» не сумел обыграть аутсайдера Примеры «Леванте»

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Эспаньол». Команды не сумели выявить победителя, счёт встречи – 1:1.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился нападающий гостей Хавьер Пуадо, ему ассистировал Серхи Дардер.
На 80-й минуте ответный мяч забил форвард «Леванте» Даниэль Гомес.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Пабло Моралес.
После 28 сыгранных туров «Эспаньол» располагается на 12-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 33 очка. «Леванте» (19) – на последнем, 20-м месте.
- 12 марта 2022
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