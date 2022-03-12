Лев Лещенко: «Динамо» на ходу! Будем ждать, что главный фаворит чемпионата оступится
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Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко высказался о победе московского «Динамо» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:1).
«Хороший результат! Это радостный момент, но всё равно мы пока отстаём на 5 очков. Будем ждать, что наш главный фаворит чемпионата оступится, и, может быть, завяжется борьба. «Динамо» на ходу!
Только не понял осечку со «Спартаком». Психологически немного сломалась игра. И удаление… Красная карточка — это когда игрок откровенно идёт на грубый фол. Ломать игру не надо, когда нарушение можно трактовать и так и так. Такое ощущение, что судьи сейчас удовлетворяют свои амбиции!» — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Новость по теме«Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ
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