Экс-президент «Локомотива»: пусть Пабло уходит, никого из легионеров удерживать не надо

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об уходе защитника Пабло. Ранее стало известно, что из всех легионеров пока железнодорожников покинул лишь бразильский футболист.



«Как Пабло удержать? Он же уходит не по футбольным мотивам, а по политическим. Здесь никого из легионеров удерживать не надо. Думаю, что в этой ситуации, когда мы изолированы от мирового футбола, нужно подталкивать иностранцев к уходу. Наоборот, мы должны сейчас развивать свои внутренние чемпионаты — в таком случае у нас появится много игроков, о которых мы ранее не слышали. Пусть Пабло уходит, не нужно его держать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее ФИФА разрешила легионерам покидать клубы РПЛ.