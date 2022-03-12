Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч 29-го тура Серии А с «Болоньей».



«Фиорентина» объявила состав на предстоящую домашнюю игру, и российский нападающий оказался среди 25 игроков, включённых в заявку, размещённую в социальных сетях клуба. Игра состоится 13 марта в 14:30 по московскому времени.



Кокорин перешёл в стан «фиалок» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно сезона-2020/2021. Помимо «Спартака», в России он выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи». Сумма перехода составила € 4,5 млн. После трансфера он провёл 10 игр во всех турнирах: 1 в Кубке Италии и 9 в Серии А. Результативными действиями за это время нападающий не отметился.



«Фиорентина» в текущем сезоне чемпионата Италии располагается на 8-й строчке, набрав 43 очка в 27 играх.

Новость по теме «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной». Кокорин на поле не появился