«Факел» обыграл «Краснодар-2» и вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ

В Краснодаре завершился заключительный матч 27-го тура. «Краснодар-2» на стадионе «Академия ФК «Краснодар» принимал «Факел». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 33-й минуте Роман Акбашев открыл счёт и вывел воронежцев вперёд. Уже через две минуты Джонатан Окоронкво восстановил равновесие в счёте. Но в самой концовке Владимир Дядюн забил победный мяч.



Благодаря этой победе «Факел» набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Оренбурга» воронежцы отстают на четыре очка. «Краснодар-2» занимает 14-е место, набрав 33 очка.

Для «Факела» эта победа стала уже третьей подряд в ФНЛ. В свою очередь, «Краснодар-2» потерпел второе поражение подряд в чемпионате.