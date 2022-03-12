«Факел» обыграл «Краснодар-2» и вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ
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В Краснодаре завершился заключительный матч 27-го тура. «Краснодар-2» на стадионе «Академия ФК «Краснодар» принимал «Факел». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 33-й минуте Роман Акбашев открыл счёт и вывел воронежцев вперёд. Уже через две минуты Джонатан Окоронкво восстановил равновесие в счёте. Но в самой концовке Владимир Дядюн забил победный мяч.
Благодаря этой победе «Факел» набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Оренбурга» воронежцы отстают на четыре очка. «Краснодар-2» занимает 14-е место, набрав 33 очка.
Для «Факела» эта победа стала уже третьей подряд в ФНЛ. В свою очередь, «Краснодар-2» потерпел второе поражение подряд в чемпионате.
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