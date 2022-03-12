Робертсон — об игре Диаса за «Ливерпуль»: видно, что люди боятся его

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал игру своего одноклубника Луиса Диаса в матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном».



«Сегодня он был неподражаем. По тому, как он движется на защитников, видно, что люди боятся его. Иногда игрокам требуется некоторое время, чтобы освоиться, когда они приходят во время зимнего трансферного окна, но, к счастью, это не тот случай, и мы надеемся, что так будет и дальше», – цитирует Робертсона BT Sport.



Диас, который перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе, показал свою великолепную форму, когда открылся на проникающую передачу Жоэля Матипа и открыл счёт во встрече. Матч закончился победой мерсисайдцев со счётом 2:0. Благодаря победе «Ливерпуль» сократил отставание от «Манчестер Сити» до трёх очков.