Николай Наумов считает, что «Локомотив» сдулся в игре с ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о поражении железнодорожников в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилось победой армейцев со счётом 2:1.

«Очень расстроен результатом. Но игра хорошая была. Мне кажется, после 65-й минуты «Локомотив» сдулся — ЦСКА заиграл более напористо. Было видно, что армейцы могли забить гол, что они и сделали. Более справедливой была бы ничья, но нужно признать, что ЦСКА был более организованной командой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).