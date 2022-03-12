Сандро Шварц высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как её улучшить и провести свои лучшие матчи», — цитирует Шварца официальный сайт бело-голубых.

Московское «Динамо» набрало 42 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44). В тройку также входит ЦСКА, у армейцев 39 очков после 21 тура.

В 22-м туре чемпионата России «Динамо» предстоит дома сыграть с «Ростовом». Встреча состоится 20 марта.