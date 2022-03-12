Шварц: доволен победой над «Арсеналом», которая стала первой в Туле с 2014 года

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу бело-голубых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:1).



«Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры.



В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией — парни действовали очень целеустремлённо, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».



Московское «Динамо» набрало 42 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).