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Едвай в матче с ЦСКА установил рекорд сезона в РПЛ по количеству перехватов

Едвай в матче с ЦСКА установил рекорд сезона в РПЛ по количеству перехватов
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Защитник московского «Локомотива» Тин Едвай в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА совершил 10 перехватов мяча, установив тем самым рекорд сезона в Российской Премьер-Лиге, сообщает Opta.

В этом сезоне хорватский футболист провёл 12 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

Встреча «Локомотива» и ЦСКА завершилась со счётом 1:2 в пользу армейцев. Счёт открыл полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи на 39-й минуте, затем нападающий железнодорожников Вильям Исидор забил ответный мяч на 42-й минуте. Решающий гол записал на свой счёт защитник ЦСКА Марио Фернандес, поразивший ворота «Локомотива» на 91-й минуте.

После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 21 тура. ЦСКА располагается на третьем месте с 39 баллами.

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